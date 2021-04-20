Политика Кулеба: Украина не обозначала намерения восстановить ядерный статус

2021-04-20 21:00

Украинская сторона не намерена нарушать взятые в 1994 году обязательства. Слова украинского посла в Германии стоит трактовать как попытки Украины обеспечить безопасность в нынешних условиях.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательство, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал. Что касается интервью нашего посла в Германии - его слова нельзя вырывать из контекста», - сказал Кулеба.

По его словам, посол в Германии Андрей Мельник пытался объяснить, что Украина сейчас пытается обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях.

«Но это не намерение Украины отклониться от обязательств, которые она взяла на себя в 1994 году», - добавил Кулеба.

Ранее мы сообщали, что правительство Северной Кореи (КНДР) финансирует свою ядерную программу за счет деятельности на черном рынке, и, в частности, кибер-краж, которые за двенадцать месяцев до ноября 2020 года принесли примерно 316 миллионов долларов США.