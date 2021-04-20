Политика Украина и США обсудили сотрудничество в оборонной сфере

2021-04-20 21:40

 

Глава Минобороны Андрей Таран провел переговоры с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе и возле границ Украины. Таран поблагодарил Квин за роль США в противодействии политике России.

«Мы еще раз обращаем внимание на нежелание РФ выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса мирного урегулирования конфликта. Нам важно чувствовать, что международное сообщество консолидирована и единодушна в поддержке Украины. Спасибо США за лидирующую роль в этом процессе», - сказал Таран.

Квин заверила, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также стороны говорили о поддержке со стороны США в наращивании возможностей ВСУ и оборонной реформе по стандартам НАТО.

«Сегодня произошел важный разговор с министром Тараном по американо-украинскому оборонному сотрудничеству. Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики России», - заявили о встрече в пресс-службе посольства США.

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