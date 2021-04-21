Экономика На выплату карантинной помощи фопам и наемным работникам выделили 1,4 млрд грн

2021-04-21 14:00

На выплату единовременной помощи для предпринимателей и наемных работников направили 1,4 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба Минфинансов.

"С 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тысяч единовременной материальной помощи от государства. Предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания области в "красной" зоне, смогут оформить заявление на получение денежной помощи. Для этого необходимо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг "Дія", - говорится в сообщении.

Деньги перечислят после проверки заявки в реестрах Пенсионного Фонда. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан. По состоянию на вечер 20 апреля заявки подали уже около 120 тысяч человек.