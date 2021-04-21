Политика Кулеба высказался касательно ядерного статуса Украины

2021-04-21 18:20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что высказывания о возможном возвращении ядерного статуса украинская сторона не демонстрируют наремение Киева нарушать взятые в 1994 году обязательства.

"С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательство, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал. Что касается интервью нашего посла в Германии - его слова нельзя вырывать из контекста", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Также он подчеркнул, что слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что нужно снова подумать о ядерном статусе, объясняются попыткой Украины обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях.

"Но это не намерение Украины отклониться от обязательств, которые она взяла на себя в 1994 году", - заявил Кулеба