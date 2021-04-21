Экономика Курс доллара к гривне на межбанке продолжает расти

2021-04-21 21:40

В среду, 21 апреля, курс доллара на межбанке вырос на семь копеек и достиг отметки 28,09 грн/$. Национальный банк Украины установил официальный курс на на 22 апреля на уровне 28,05 грн/$, на пять копеек выше чем в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 33,7088 - 33,7360 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 грн/$. Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 28,0576 гривен за 1 доллар (+0,0480 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет: 28,0096 гривен за 1 доллар.