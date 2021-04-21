Коронавирус Разумков о скандале с Тищенко: Стыдно

2021-04-21 22:00

 

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказался о грандиозном праздновании дня рождения супруги народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко в отеле, пишет Интерфакс-Украина.

Спикер парламента подчеркнул, что такое поведение - недопустимо.

"Стыдно. Сегодня так делать нельзя", - заявил Разумков.

Он также отметил, что представители власти должны понимать, что в настоящее время в стране сложилась непростая ситуация - у многих людей "закрыт бизнес, многим не хватает ресурсов для нормального существования".

При этом Разумков выразил надежду, что Слуга народа отреагирует, как на ситуацию с Тищенко.

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Какие болезни чаще всего убивают украинцев: обнародованы данные на 2021 год 2021-04-21 19:00
В Ивано-Франковской области обеспокоенные медики испортили почти полтысячи доз вакцины Covishield 2021-04-21 17:40