Политика Глава МИД Украины озвучил новый способ жестко наказать Россию за разжигание войны

2021-04-22 13:43

Странам Евросоюза необходимо "удержать Кремль от применения большей военной силы против Украины" и отключить Россию от платежной системы SWIFT. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. <...> И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна сейчас, чтобы помешать Путину … принять такое решение", - отметил Кулеба в интервью.

По словам министра, запрет России на доступ к SWIFT необходимо ввести как часть пакета новых экономических санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

При этом глава МИД выразил надежду, что в вопросе помощи Украине у западных стран "слова не будут расходиться с делом".

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Глава МИД Украины озвучил новый способ жестко наказать Россию за разжигание войны 2021-04-22 13:43