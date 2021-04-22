Политика США намерены поддерживать Украину летальным вооружением

2021-04-22 19:00

 

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил о том, что Штаты будут продолжать последовательную поддержку Украины в ее защите от агрессии России.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить поддержку в сфере безопасности, которая так необходима Украине для того, чтобы защитить себя от российской агрессии»,- отметил Нед Прайс.

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты готовы поддержать Украину в сфере безопасности и обороны.

Нед Прайс подчеркнул, что поддержка США «охватывает, в том числе, летальные оборонительные системы».

Напомним, комитет Сената США поддержал законопроект о «Безопасном партнерстве с Украиной», который предусматривает увеличение военной поддержки Украины. «Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Ришу по законопроекту о «Безопасном партнерстве с Украиной» - пакета долгосрочной помощи, который демонстрирует нашу двухпартийную преданность безопасной Украине. Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину», - заявил сенатор от Демократической партии США Роберт Менендес.

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