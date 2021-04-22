Политика Песков сообщил, готов ли Путин встретиться с Зеленским на Донбассе

2021-04-22 19:40

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об инициативе главы Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина» в четверг, 22 апреля.

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», - сообщил представитель Кремля.

Он также воздержался от ответа, возможна ли эта встреча именно на Донбассе, как это предложил Зеленский.

Стоит отметить, что во вторник, 20 апреля, Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

В видеообращении, распространенном во вторник, он заявил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

«Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - заявил украинский президент.

По словам Зеленского, Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время готовится себя защищать.

«Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего», - сказал он.

Как уже мы писали, что квазируководитель «ДНР» Денис Пушилин заявил, что отдал приказ «народной милиции ДНР» атаковать укрепления в районе Горловки, которые были оборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

«Официальное уведомление о данном решении» представители «ДНР» направят Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, а координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК.

Также мы сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Москва дала все необходимые объяснения относительно перемещения войск по своей территории, в том числе у южных рубежей.