Что происходит с долларом и евро: официальный и реальный курс валют на 23 апреля

В пятницу, 23 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 27,85-28,07 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".
По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке и в продаже подешевел на 8 коп.
Евро в покупке подешевел на 5 коп., а в продаже остался на прежнем уровне, его курс сейчас составляет 33,40-33,80 грн.
Российский рубль несколько подорожал. Его курс составляет 0,345-0,375 грн.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 апреля, курс доллара на уровне 28,06 грн.