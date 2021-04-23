Экономика Что происходит с долларом и евро: официальный и реальный курс валют на 23 апреля

2021-04-23 12:05

В пятницу, 23 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 27,85-28,07 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке и в продаже подешевел на 8 коп.

Евро в покупке подешевел на 5 коп., а в продаже остался на прежнем уровне, его курс сейчас составляет 33,40-33,80 грн.

Российский рубль несколько подорожал. Его курс составляет 0,345-0,375 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 апреля, курс доллара на уровне 28,06 грн.

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