Политика В ТКГ заявили, что не пойдут на прямые переговоры с сепаратистами Донбасса

2021-04-23 18:33

Власти Украины не намерены вести переговоры с представителями самопровозглашенных "ЛДНР", на которых так настаивает Москва.

Об этом в эфире Украина 24 заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, предложил ему вести переговоры с представителями "ЛДНР", а потом уже с РФ и позвал на встречу в Москву.

"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.

Арестович отметил, что своим предложением Путин дезавуировал минские соглашения.

"Путин сделал очень интересную вещь: он фактически дезавуировал минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но это предостережение подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - заявил он.