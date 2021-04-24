Политика Кравчук раскрыл планы Зеленского по переговорам с Путиным

2021-04-24 11:00

Переговоры по Донбассу должны проходить на нейтральной территории

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным исключительно на нейтральной территории.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на заявление, сделанное главой украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонидом Кравчуком в эфире "4 канала".

Бывший президент Украины Леонид Кравчук уверен, что Владимир Зеленский не станет планировать поездку в Москву для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным о мирном урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Этой цели может послужить исключительно нейтральная площадка.

"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна", — заявил Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу считает, что Российская Федерация не подходит в качестве площадки по переговорам о мирном урегулировании конфликта. Зато этой задаче могут послужить Швейцария или Финляндия.