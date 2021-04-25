Коронавирус ФОПам назвали дату выплаты карантинных 8000 гривен

2021-04-25 11:30

 

Лазебная рассказала, кому и когда начнут выплачивать госпомощь

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что финансирование помощи ФОПам, которые недополучили прибыль из-за введения локдауна в регионах, начнется с понедельника, 26 апреля.

Об этом она заявила в эфире 24tv.ua.

Лазебная сообщила, что по состоянию на пятницу, 23 апреля, подано около 260 тысяч заявок на получение помощи. На выплату карантинных 8000 гривен выделено 1,4 млн гривен.

«С понедельника (26 апреля, - ред.) мы начнем частями финансировать помощь. Все люди, которые пошли и соответствуют критериям, условиям - получат свои 8000 гривен», - отметила министр.

Лазебная подчеркнула, что первыми помощь от государства получат ФОПы и наемные работники, которые подавали заявки первыми.

Она отметила, что в 2020 году некоторые заявки получили отказ, поэтому в 2021 году ситуацию уточнили – засчитываться будет только первые КВЭД, который:

  • Заявлен у субъекта хозяйствования или наемного работника, работающего у такого субъекта;
  • Стоит за месяц до наступления права на 8000.
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ФОПам назвали дату выплаты карантинных 8000 гривен 2021-04-25 11:30