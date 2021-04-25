Коронавирус Во Франции более 100 человек вместо прививки Pfizer получили физраствор

2021-04-25 13:30

На северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer. Физраствор не представлял опасности для "привитых".

Об этом сообщает France Bleu.

Это произошло в городе Эперне во вторник, 20 апреля. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля.

Сообщается, что физраствор не представлял опасности для "привитых". Для усиления безопасности на случай подобных происшествий в центр вакцинации был направлен дополнительный медработник.

Напомним, в двух странах обнаружили поддельную вакцину Pfizer. При этом одну такую подделку продавали почти за тысячу долларов.

Ранее сообщалось, что в Украине первыми прививку вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов престарелых.