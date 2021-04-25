Коронавирус Ученые рассказали, как восстановить обоняние после заболевания COVID-19

2021-04-25 14:30

Группа международных ученых разработала специальную методику возвращения обоняния после заболевания коронавирусом. Ученые говорят, что этот способ гораздо безопаснее употребления стероидов для возвращения обоняния.

Потеря обоняния является одним из самых распространенных последствий коронавирусной инфекции, как и повышение температуры и постоянный кашель. У большинства людей обоняние восстанавливается довольно быстро после выздоровления. Однако есть и случаи, когда для этого потребуется несколько недель.

Одним из методов лечения временной дисфункции запаха является лечение стероидами.

Однако в исследовании, которое опубликовали в издании International Forum of Allergy&Rhinology, ученые указывают, что этот метод может привести к нежелательным побочным эффектам. В частности: задержки жидкости, высокого кровяного давления и проблем с изменением настроения и поведения.

Кроме того, по словам профессора Карла Филпотта с медицинского факультета Университета Восточной Англии, пока мало доказательств, что лечение пациентов стероидами действительно помогает вернуть им обоняние.

Поэтому исследователи предложили более безопасный способ ㅡ тренировка запахами. В частности, ученые предлагают дважды в день в течение нескольких месяцев нюхать вещи, которые имеют характерный запах и легко узнаются. Например, апельсин, мяту, чеснок или кофе.

По словам Филпотта, за пол года такой тренировки почти 90% пациентов снова начали чувствовать запахи. Если же обоняние не поворачивается, это все равно поможет натренировать мозг распознавать различные запахи.

«Этот (метод - ред.) должен помочь восстановиться на основе нейропластичности - способности мозга реорганизовываться, чтобы компенсировать изменения или травму», - говорит ученый.

С другой стороны, тренировка запахами может стать дополнительной помощью в плане лечения, который пациенту уже назначил врач.

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