Коронавирус Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca за нарушение контракта

2021-04-26 20:40

 

Еврокомиссия подала иск против фармацевтической компании AstraZeneca. Иск был подан в связи с невыполнением условий контракта на поставку вакцин от коронавируса в страны-члены ЕС.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Europa press.

"Европейская комиссия в пятницу начала судебный процесс против AstraZeneca на основании нарушений договора о предварительной покупке. Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не обеспечила надежную стратегию для обеспечения своевременного распределения доз", - заявил он.

Представитель Еврокомиссии добавил, что Еврокомиссия подала иск как от своего имени, так и от имени 27 государств-членов ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca из-за проблем с поставкой вакцин от коронавируса.

Кроме того, издание La Stampa писало, что ЕС не будет продлевать контракты на поставку вакцин с AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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