Политика Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится, - Зеленский

2021-04-26 20:20

Президент Украины Владимир Зеленский склоняется к тому, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится.

Об этом он заявил во время брифинга на Чернобыльской АЭС.

Глава государства отметил, что поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента РФ.

«Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) состоится. Я уже дал задачу Ермаку (глава Офиса президента Андрей Ермак - ред.), чтобы он связывался с администрацией Путина, чтобы они нашли сроки и место, где можно встретиться», - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины сообщил, что в переговорах по тишине на Донбассе стороны находятся на финальной стадии согласования.

«Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения», - добавил Зеленский.