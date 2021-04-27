Политика Зеленский прибыл на админграницу со временно оккупированным Крымом

2021-04-27 12:40

27 апреля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Херсонскую область.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе поездки Зеленский посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице со временно оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.

"В Херсоне президент проведет совещание по ситуации с безопасностью на административной границе со временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях", - сказано в сообщении.