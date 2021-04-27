Политика Песков рассказал, что Путин готов обсуждать с Зеленским

2021-04-27 19:40

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на инициативу лидера Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с гарантом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет Интерфакс.

Так, Песков приветствует инициативу Зеленского о проведении встречи с Путиным, однако подчеркивает, что этот диалог «должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.

«Желание разговаривать всегда можно только приветствовать», - сказал пресс-секретарь Путина.

При этом он отметил, что заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак «находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины».

Кроме того, Песков заявил, что Путиным абсолютно четко было изложено отношение к инициативе поговорить, «к возможному наполнению такого диалога».

«Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины», – добавил он.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Армия должна быть готова": Зеленский проинспектировал позиции ВСУ на границе с оккупированным Крымом

2021-04-27 17:00

Зеленский прибыл на админграницу со временно оккупированным Крымом

2021-04-27 12:40

Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится, - Зеленский

2021-04-26 20:20

Михаил Ефремов впервые рассказал о своей жизни в колонии

2021-04-26 19:20

Еще новости в разделе "Политика"

Украина озвучила "красную линию" в переговорах по Донбассу

2021-04-27 21:40

Рада приняла важное решение по процедуре заочного ареста: все подробности

2021-04-27 21:25

Пентагон: США будут следить за отводом войск РФ от границы с Украиной

2021-04-27 20:20

Песков рассказал, что Путин готов обсуждать с Зеленским

2021-04-27 19:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Украина озвучила "красную линию" в переговорах по Донбассу 2021-04-27 21:40
Рада приняла важное решение по процедуре заочного ареста: все подробности 2021-04-27 21:25
Пентагон: США будут следить за отводом войск РФ от границы с Украиной 2021-04-27 20:20
Песков рассказал, что Путин готов обсуждать с Зеленским 2021-04-27 19:40