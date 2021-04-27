Политика Песков рассказал, что Путин готов обсуждать с Зеленским

2021-04-27 19:40

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на инициативу лидера Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с гарантом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет Интерфакс.

Так, Песков приветствует инициативу Зеленского о проведении встречи с Путиным, однако подчеркивает, что этот диалог «должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.

«Желание разговаривать всегда можно только приветствовать», - сказал пресс-секретарь Путина.

При этом он отметил, что заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак «находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины».

Кроме того, Песков заявил, что Путиным абсолютно четко было изложено отношение к инициативе поговорить, «к возможному наполнению такого диалога».

«Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины», – добавил он.