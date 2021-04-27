Политика Пентагон: США будут следить за отводом войск РФ от границы с Украиной

2021-04-27 20:20

Министерство обороны США продолжает следить за войсками РФ у границ Украины. Американские власти не убеждены, что Россия пошла на деэскалацию обстановки в Крыму и у границы с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает «Голос Америки».

В Пентагоне заявили, что часть войск РФ, по-видимому, была отведена, но опасность сохраняется.

«Мы видели определенное отступление некоторых сил от Украины», - заявил Кирби, отметив, что американские военные «будут очень внимательно наблюдать за этим».

«Пока слишком рано говорить об этом и принимать за чистую монету заявления о том, что то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад», - сообщил он.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином недавние события на востоке Украины. Глава американского оборонного ведомства заверил, что США поддержит Украину в случае, если конфликт на Донбассе начнет обостряться.

Также мы писали, что Украина ожидает, что администрация новоизбранного президента США Джо Байдена будет участвовать в реинтеграции Крыма и Донбасса и усилит роль в обеспечении его безопасности.