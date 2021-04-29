Политика Кулеба сравнил борьбу Зеленского с олигархами с обезвреживанием атомной бомбы

2021-04-29 08:39

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал понять иностранным журналистам, что усилия президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами не предполагают исключений, в том числе это касается и бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом шла речь в интервью Кулебы британскому общественному вещателю в эфире программы BBC HARDtalk.

"Только в последние месяцы был принят ряд решений в отношении лиц, причастных к масштабной коррупции. Среди них есть люди, связанные с наиболее пресловутым олигархом", - заявил глава МИД.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о Коломойском, Кулеба ответил утвердительно, но добавил, что должен сохранять беспристрастность.

Журналист напомнил о поддержке, которую Коломойский оказывал Владимиру Зеленскому во время выборов, а также то, что бывший адвокат Коломойского, Андрей Богдан, возглавлял Офис президента. Ведущий спросил, можно ли говорить о том, что теперь Коломойский находится под прицелом украинских следователей.

"Президент Зеленский беспокоится о стране. Он абсолютно убежден, что прошлое не имеет значения, когда речь идет о реформировании страны и введения честных правил...Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского. Думаю, этот факт говорит сам за себя", - заявил Кулеба.

Когда журналист снова поинтересовался, находится лично Игорь Коломойский под прицелом украинских правоохранителей, глава МИД ответил, что этот вопрос лучше задать самим стражам порядка.

"Что я могу сказать, так это то, что борьба с олигархами - это как обезвреживание атомной бомбы. Перережешь не тот провод, и все взорвется. Но ты должен это сделать и найти системное решение проблемы", - заявил министр.