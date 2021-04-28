Политика Владимир Зеленский назвал неожиданное место для личной встречи с Путиным

2021-04-28 12:04

Президент Украины Владимир Зеленский считает Ватикан "идеальным местом" для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое предложение он сделал в интервью газете la Repubblica.

"Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно исполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего", - сказал Зеленский.

По его словам, "место встречи должно вызывать доверие обеих сторон, а посредник с таким авторитетом может предоставить ту уверенность, которой не хватает попыткам договориться Украине и России".

"В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира", - добавил президент.

Он заявил, что эта встреча необходима, чтобы прекратить войну на Донбассе, и отметил, что "встреча обязательно состоится".

"Встреча, для начала, предстоит на территории, которая олицетворяет мир и диалог", - подытожил Зеленский.

По его словам, сообщения из России об отводе войск от границы с Украины снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам. Он также отметил, что расширение агрессии и запугивание армией никому не идет на пользу.

"Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что знает, как прийти к миру, но "нужна политическая воля другой стороны".