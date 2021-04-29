Политика Страстная пятница, работать нельзя! Верховная Рада отменила заседание 30 апреля

2021-04-29 14:00

Пленарной пятницы на этой неделе (30 апреля) не будет. Соответствующее решение приняли 322 голосами.

Предполагается, что депутаты будут работать в комитетах и округах.

Проектом Постановления предлагается внести изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26 января 2021 № 1130-IX, о работе Верховной Рады Украины в апреле 2021, предусмотрев 30 апреля - работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Напомним, Светлое Христовое Воскресение в Украине будут отмечать в это воскресенье. Пятницу, 30 апреля, в народе называют Страстной.