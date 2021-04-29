Политика Стало известно два наиболее вероятных места встречи Зеленского с Путиным

2021-04-29 14:23

Владимир Зеленский предложит президенту России провести переговоры в Иерусалиме или в Вене, сообщает со ссылкой на собственные источники "Новое время".

"Для проведения двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина рассматривается Иерусалим, а также столица Австрии Вена", - говорится в сообщении.

Активная фаза подготовки встречи президентов начнется после майских праздников.

"У Нетаньяху (премьер Израиля) доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим - хороший вариант. Есть и другой - Вена. Оба места по-своему подходят с точки зрения безопасности, так и обеспечения равноправия сторон", - объяснил источник.

Ранее Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

"Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку вызывает доверие всех участников конфликта", - сказал Зеленский.