Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти". Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.
“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти", - говорится в указе.
Контроль за выполнением решения СНБО, введенным в действие указом президента, возложено на секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Документ вступает в силу с момента его опубликования.
К указу приложено решение СНБО от 15 апреля 2021 года. В нем, в частности, отмечается:
Кроме того, Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предписано вместе с местными органами власти завершить процесс передачи территориальным общинам земельных участков, принадлежащих расформированным общинам.
Также ведомство должно провести совместно с местными органами самоуправления учет земель, находящихся в собственности территориальных общин.