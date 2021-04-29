Политика Зеленский ввел в действие решение СНБО о децентрализации власти

2021-04-29 18:20

 

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти". Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти", - говорится в указе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенным в действие указом президента, возложено на секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Документ вступает в силу с момента его опубликования.

К указу приложено решение СНБО от 15 апреля 2021 года. В нем, в частности, отмечается:

  • Кабмину поручено с 1 июля текущего года обеспечить использование в работе органов исполнительной власти кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;
  • министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления;
  • также этим ведомствам поручено разработать и подать в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины изменения в законодательные акты относительно зачисления части налога на доходы физических лиц в местные бюджеты по месту регистрации места жительства физического лица - налогоплательщика.

Кроме того, Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предписано вместе с местными органами власти завершить процесс передачи территориальным общинам земельных участков, принадлежащих расформированным общинам.

Также ведомство должно провести совместно с местными органами самоуправления учет земель, находящихся в собственности территориальных общин.

 

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