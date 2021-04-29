Политика В Кремле заявили, что смогут найти аналог SWIFT и другим системам в случае ограничений

2021-04-29 20:20

 

В Кремле уверены, что смогут найти альтернативу международной системе передачи межбанковских платежей SWIFT в случае ограничений. Это якобы сделают "в короткие сроки".

Об этом пишет ТАСС.

"Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги или "байпасы" или заменители этой системы будут найдены очень быстро", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что , что доля доллара в торговых операциях России "сокращается из года в год"

"Невозможно ни в чем ограничить Россию. Да, можно пытаться ее сдерживать, можно нажимать на горло своим союзникам и заставлять их не покупать вооружения, но это не заставит Россию изменить политику", - добавил Песков.

Напомним, вчера группа депутатов Европейского парламента призвала отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

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