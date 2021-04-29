Экономика Цены на подсолнечное масло: Украине грозит торговый конфликт с ЕС

2021-04-29 18:40

Временный запрет на экспорт семян подсолнечника, который хочет ввести Кабинет министров, может привести к торговому конфликту между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Экономическую правду.

Так, проект правительственного постановления предлагает полностью запретить экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года. Отмечается, что рост цен на подсолнечное масло стал следствием существенного роста цен на семена подсолнечника.

«В результате климатических особенностей выращивания подсолнечника наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях на начало маркетингового периода (сентябрь 2020 года) составляло лишь 36,9 % от имеющегося объема предыдущего маркетингового периода, а внутренние закупочные цены только за две недели сентября 2020 года выросли на 30%», - говорится в пояснительной записке правительства.

Однако, отмечает ЭП, введенный запрет является прямым нарушением статьи 35 Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Статья предусматривает, что стороны обязуются воздерживаться от создания ограничений в двусторонней торговле.

По словам юриста Елены Омельченко, соглашение об ассоциации прямо запрещает введение запретов на экспорт.

«Конечно, есть исключения - вопросы экологии или безопасности жизни или здоровья граждан, однако это явно не тот случай, даже несмотря на то, что в правительстве ссылаются на "ковидный" закон», - пояснила она.

Напомним, валовой сбор семян подсолнечника, как ожидается, за прошлый год составит 13,1 млн. тонн — на 13,9% меньше, чем за 2019 год. При этом спрос на семена подсолнечника у перерабатывающих предприятий на украинском и мировом рынках продолжает оставаться высоким. Из-за этого стоимость с начала маркетингового периода увеличилась более, чем в 2,1 раза. По данным Госстата, средняя стоимость подсолнечного нерафинированного масла от производителей увеличилась на 46% по сравнению с сентябрем прошлого года. В феврале 2021 года она равнялась 32,932 грн./тонну (за год выросла на 78%). Экспортная стоимость подсолнечного масла с сентября увеличилась на 91%, более чем в два раза в сравнении с прошлым апрелем. На начало текущего месяца она была на уровне 1520-1580 дол./тонну.