"Это решение стало неожиданным": Найем уходит из "Укроборонпрома", названа причина

Бывший народный депутат Мустафа Найем покинул должность в "Укроборонпроме".
Об этом 29 апреля он сообщил на странице в Facebook.
По его словам, после очередной реорганизация его должность сократили.
Он добавил, что это произошло без объяснений.
"Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - написал он.
В своем сообщении Найем подвел итоги работы за два года и поблагодарил всех за сотрудничество.