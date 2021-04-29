Политика "Это решение стало неожиданным": Найем уходит из "Укроборонпрома", названа причина

2021-04-29 20:00

 

Бывший народный депутат Мустафа Найем покинул должность в "Укроборонпроме".

Об этом 29 апреля он сообщил на странице в Facebook.

По его словам, после очередной реорганизация его должность сократили.

Он добавил, что это произошло без объяснений.

"Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - написал он.

В своем сообщении Найем подвел итоги работы за два года и поблагодарил всех за сотрудничество.

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"Это решение стало неожиданным": Найем уходит из "Укроборонпрома", названа причина 2021-04-29 20:00