Политика Кравчук заявил о готовности принять российский проект по перемирию на Донбассе

2021-04-29 21:00

 

Украина готова поддержать проект документа о механизме предотвращения нарушений перемирия на Донбассе, взяв за основу предложения России, но дополнить его поправками от Киева, которые сегодня переданы специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау. Об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

Об этом он рассказал каналу "Украина 24".

"Я думаю, что мы достигли серьезного продвижения вперед, остались детали, мы были буквально на пороге принятия, но не смогли. Я сегодня послал госпоже Хайди Грау проект дополнений к российскому проекту, мы считаем, что российский проект может быть взят за основу, и с просьбой рассмотреть его. Еще есть время, и дай бог, примем решение", - заявил Кравчук.

По словам Кравчука, еще можно успеть установить пасхальное перемирие на Донбассе.

Напомним, 28 апреля Трехсторонняя контактная группа после пятичасового заседания не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбасс.

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