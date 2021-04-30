Экономика Что происходит с долларом и евро - наличный курс валют на 30 апреля

2021-04-30 12:05

В пятницу, 30 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 27,60-27,82 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел в продаже на 5 коп., а в покупке - на 3 коп.

Евро в покупке в покупке и продаже остался на прежнем уровне, его курс сейчас составляет 33,30-33,70 грн.

Российский рубль несколько подорожал в покупке. Его курс составляет 0,350-0,375 грн.

Напомним, ранее межбанковские валютные торги в Украине открылись долларом на уровне 27,70-27,72 грн.