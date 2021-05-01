Экономика Эксперт спрогнозировал курс доллара после майских праздников

2021-05-01 13:30

Курс доллара в Украине подскочит в цене после майских праздников. Эксперт назвал причины.

Об этом заявил экономический эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, после праздников многие регионы Украины выйдут из «красной» карантинной зоны и в стране возобновится экономическая жизнь, что отразится на спросе на иностранную валюту.

«После майских праздников практически все регионы Украины выйдут из красной зоны карантина. Экономическая жизнь активизируется. Соответственно возрастет спрос на иностранную валюту, и восстановится девальвация гривны. К концу мая курс гривны будет находиться на уровне 28,00 – 28,70 за доллар», – спрогнозировал Хмелевский.

В течение ближайшей недели, по прогнозу аналитиков, ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.