Политика Дуда: Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите

2021-05-03 22:00

Переговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс будут вестись на саммите в Бухаресте и в Брюсселе.

Тема вступления Украины в НАТО будет подниматься на предстоящем саммите Бухарестской девятки через неделю. Об этом в понедельник, 3 мая, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

"Я говорил президенту [Зеленскому] о предстоящем саммите Бухарестской девятки - стран НАТО нашего региона, который пройдет в Бухаресте. Мы будем говорить о безопасности. Думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там важной темой, особенно Украины и российского присутствия у украинской границы", - подчеркнул Дуда.

Он выразил уверенность, что на саммите всего Североатлантического альянса, который состоится в середине июня, также будет обсуждаться тема безопасности Украины.

"Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", - добавил лидер Польши.