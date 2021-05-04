Экономика Украинские предприятия требуют у РФ более 4,5 млрд долларов компенсаций

2021-05-04 08:39

Украинские предприятия, лишившиеся собственности и прибыли из-за агрессии России, подали иски в 12 коммерческих арбитражей. Сумма претензий составляет более 4,5 млрд долларов, заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала Дом.

"Мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли прибыль, чтобы обращаться в арбитраж и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", - подчеркнул дипломат.

По его словам, уже есть первые положительные результаты.

"По трем из них (коммерческим арбитражам), как минимум, есть уже первые положительные решения. Это где-то примерно 250 млн долларов", - сообщил замминистра.

По его словам, на этом Украина останавливаться не намерена и "главные иски еще впереди".

Енин добавил, что российская сторона претензии Украины пытается оспаривать.

"Но это не останавливает решения, которые вступили в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика ", - заявил замминистра.