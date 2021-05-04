Политика Что будет, если Международный суд ООН признает РФ спонсором терроризма

2021-05-04 13:02

России грозят более жесткие санкции и сильнейший удар по экономике, если Международный суд ООН признает ее спонсором терроризма.

 Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин. Он напомнил, что наша страна подала соответствующий иск в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

"Что мы будем иметь по финалу (в случае признания РФ страной-спонсором терроризма)? Речь идет не просто о какой-либо финансовой компенсации. Мы говорим о том, что российская сторона должна быть признана государством-спонсором терроризма. А с террористами, как неоднократно заявлял сам (президент России Владимир) Путин, разговоров не ведется. С ними не ведется никакой бизнес", – сказал Енин.

Речь идет о полном отсутствии иностранных инвестиций и доступа к иностранным технологиям, а также ограничении торговли.

"Все это будет очень серьезно увеличивать цену для российского государства за действующую агрессию", – пояснил замглавы МИД.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Ветрено, солнечно и прохладно - самый точный прогноз погоды на 4 мая

2021-05-04 11:39

В 10 областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

2021-05-04 11:04

Украинские предприятия требуют у РФ более 4,5 млрд долларов компенсаций

2021-05-04 08:39

Новые тарифы на коммуналку в Украине, за что с мая придется платить больше: "Теперь цена будет составлять..."

2021-05-03 18:00

Еще новости в разделе "Политика"

Что будет, если Международный суд ООН признает РФ спонсором терроризма

2021-05-04 13:02

Дуда: Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите

2021-05-03 22:00

В Германии призвали ЕС объединиться против агрессии России

2021-05-03 21:20

"Следим за этим очень внимательно". Блинкен заявил о наблюдении за отводом российских войск от границы Украины

2021-05-03 18:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Что будет, если Международный суд ООН признает РФ спонсором терроризма 2021-05-04 13:02
Дуда: Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите 2021-05-03 22:00
В Германии призвали ЕС объединиться против агрессии России 2021-05-03 21:20
"Следим за этим очень внимательно". Блинкен заявил о наблюдении за отводом российских войск от границы Украины 2021-05-03 18:40