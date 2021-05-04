Политика Экс-глава МИД уверен, что встреча Зеленского с Путиным должна проходить в присутствии Байдена

2021-05-04 15:21

Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ неизбежно поставит украинскую сторону в слабую позицию. Кремль будет диктовать свою повестку дня.

Чтобы встреча была продуктивной, к ней следует привлечь кого-то из западных партнеров Украины, например, президента США Джо Байдена. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"Двусторонняя встреча поставит нас в слабую позицию, поскольку Путин использует ее для построения линии давления на Украину. Поэтому я считаю, что эта встреча должна быть вместе с кем-то из наших партнеров", – заявил он.

По мнению дипломата, во время переговоров тет-а-тет с Зеленским Путин будет навязывать свою повестку дня, в частности, тему "русского мира", русского языка в Украине, религии и проблему воды в оккупированном Крыму.

"Если это будет двусторонняя встреча, то по определению мы будем в слабой позиции, обсуждая любые вопросы. Даже если откажемся обсуждать эти вопросы и постараемся продвинуть свою повестку дня", – заверил Климкин.

Говоря о том, кто из мировых лидеров мог бы присоединиться к диалогу Путина и Зеленского, он назвал такие имена: "Если это Байден – прекрасно. Может быть кто-то другой из Большой Семерки. Например, Меркель или Макрон. Или, например, президент Европейского Совета Мишель".