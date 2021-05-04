Политика На саммите НАТО обсудят дорожную карту для Украины: на что можно рассчитывать

2021-05-04 20:00

Президент Польши Анджей Дуда 3 мая заявил, что на саммите НАТО в июне планируется обсуждения дорожной карты по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Ранее украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что только присоединение нашей страны к Альянсу может прекратить войну на Донбассе.

О том, на что может рассчитывать Киев и каковы его перспективы в случае получения ПДЧ...

На пресс-конференции, которая транслировалась на странице ОП в Facebook, вместе с Зеленским Дуда подчеркнул, что вопрос безопасности Украины будет одним из самых важных на саммите НАТО.

"(Будет обсуждаться. – Ред.) вопрос формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", – сказал глава государства.

Дуда пояснил, что безопасность Украины – это также безопасность всей Центральной Европы.

"Мы будем говорить о безопасности. Думаю, что вопрос Украины и Беларуси будет там важной темой, особенно Украины и российского присутствия у украинской границы", – добавил президент Польши.

Что это значит для Украины и когда ее могут принять

Ранее предоставление Украине Плана действий по членству поддержали ряд государств. Однако если страна получит ПДЧ, это еще не является гарантией того, что она станет членом Альянса, к тому же после его предоставления может пройти не один десяток лет и многое будет зависеть от украинских властей – выполнят ли они необходимые условия.

Как это происходило с последними двумя странами, можно рассмотреть на примере Черногории и Северной Македонии.

Североатлантический альянс одобрил ПДЧ Черногории еще в 2009 году, но в то же время отказал тогда Боснии и Герцеговине из-за конфликтов между этническими группами, а также промедлением с необходимыми конституционными реформами. Однако спустя год страна все же получила план и сейчас находится в процессе его выполнения.

Протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года, после чего страна получила статус наблюдателя на всех заседаниях Альянса. Ратифицировали документ все страны-члены в 2017-м и в том же году, спустя месяц состоялась официальная церемония присоединения.

Северная Македония же приступила к выполнению ПДЧ в 1999 году. Договор о вступлении страны был подписан в марте 2020 года и в том же месяце страна официально стала 30-м членом НАТО.

Кто поддерживает предоставление ПДЧ Украине

Ранеев США заявили, что двери Альянса для Украины открыты, однако стране необходимо внедрить ряд реформ.

Так, и. о. помощника главы американского госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер пояснил, что Киев уже выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с НАТО, а также имеет статус партнера Альянса с расширенными возможностями.

Последний обеспечивает ряд преференций. Многое из этого, указал он, предполагает последовательное выполнение украинским государством глубоких и всесторонних реформ.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что поддерживает намерение Украины в ближайшее время получить ПДЧ и даже подписал с Зеленским совместную декларацию об этом.

С такими же заявлениями ране выступили Литва и Латвия.