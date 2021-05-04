Коронавирус ЕС запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня. Италия - уже в мае

2021-05-04 20:40

 

Европейский союз запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня. Италия уже ввела национальный "зеленый пропуск" со второй половины мая.

Об этом на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров туризма стран G20 заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает La Reppublica.

По его словам, мир давно уже хочет ездить в Италию, и Италия готова открыть свои границы.

"Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая", - заявил Драги.

По его словам, для возвращения туристов в Италию "необходимы ясные и простые правила".

"Наши горы, наши пляжи, города и сельская местность вновь открываются, и этот процесс ускорится в ближайшие недели и месяцы… Бронируйте отдых в Италии, нам не терпится снова поприветствовать вас", - обратился Драги не только к министрам туризма G20 и иностранным туристам, но и к соотечественникам.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

До этого стало известно, что Испания откроет границы для иностранных туристов с июня. Однако перед этим власти запустят пилотный проект по допуску туристов, который начнет действовать уже в мае.

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