Политика Боррель и Блинкен обсудили предстоящую поездку в Украину

2021-05-04 21:00

 

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудили недавнее наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Европейской службы внешних связей.

Так, в сообщении отмечается, что в разговоре речь шла об отношениях с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной.

Также в разговоре речь шла о действиях России против государственных членов ЕС и санкциях против граждан ЕС.

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.

Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял об "очень внимательном" наблюдении США за отводом российских сил от границы с Украиной.

subscriber subscriber

Еще по теме

На саммите НАТО обсудят дорожную карту для Украины: на что можно рассчитывать

2021-05-04 20:00

В ЕС начали оценку китайской вакцины Sinovac, которую закупила Украина

2021-05-04 18:00

В Украине хотят вернуть техосмотр: как часто придется его проходить

2021-05-04 17:40

Масочный режим и проверка температуры: как будет проходить ВНО 2021 в Украине

2021-05-04 17:20

Еще новости в разделе "Политика"

Коболев назвал причины его увольнения из "Нафтогаза"

2021-05-04 21:40

Боррель и Блинкен обсудили предстоящую поездку в Украину

2021-05-04 21:00

На саммите НАТО обсудят дорожную карту для Украины: на что можно рассчитывать

2021-05-04 20:00

В Москве оценили ущерб от санкций Запада

2021-05-04 16:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Коболев назвал причины его увольнения из "Нафтогаза" 2021-05-04 21:40
Боррель и Блинкен обсудили предстоящую поездку в Украину 2021-05-04 21:00
На саммите НАТО обсудят дорожную карту для Украины: на что можно рассчитывать 2021-05-04 20:00
В Москве оценили ущерб от санкций Запада 2021-05-04 16:40