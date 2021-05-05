Политика Госсекретарь США в Германии сделал дерзкое заявление по строительству "Северного потока - 2"

2021-05-05 12:40

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Штаты выступают решительно против "Северного потока - 2". Об этом рассказал пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, говорится на сайте ведомства.

"Администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток - 2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили повестку НАТО на следующее десятилетие, вывод войск из Афганистана и поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии временно приостановлено в связи с иском немецких экологов из природоохранной неправительственной организации Naturschutzbund Deutschland (NABU).