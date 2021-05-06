Политика Энтони Блинкен заявил, что счастлив вновь вернуться в Украину

2021-05-06 12:01

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой в четверг, 6 мая, назвал целью своего визита в Украину подтверждение партнерства и сотрудничества между странами.

"Я счастлив вновь вернуться в Украину. Я тут по очень простой причине – представляю президента Байдена. Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитету Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу преданность работы с вами, пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией", - сказал Блинкен.

После встречи в МИД Блинкен вместе Кулебой и главой ПЦУ митрополитом Епифанием подошли к стене памяти героев Украины, погибших в борьбе за независимость страны, почтили их память.

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