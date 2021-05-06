Политика Главы фракций Верховной Рады встретились с Энтони Блинкеном и Викторией Нуланд - о чем говорили

2021-05-06 12:40

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и главы депутатских фракций встретились с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд. Об этом передает пресс-служба парламента.

Сообщается, что во время рабочего завтрака обсудили вопросы стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, национальной безопасности, противодействия российской агрессии.

Также стороны обменялись мнениями относительно проведения реформ в Украине, в частности, антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ. Отдельно был поднят вопрос о назначении председателя правления НАК "Нафтогаз".

Участники встречи отметили, что для успешного будущего Украины одним из приоритетов должно быть верховенство права и соблюдение равенства перед законом.