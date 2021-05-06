Политика Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США в Киеве

2021-05-06 12:23

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находится в Украине с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно, прежде всего, для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил США за поддержку, которую они предоставляют Украине с 2014 года.

Как отмечается в сообщении, после завершения переговоров президент Украины и госсекретарь США коротко пообщаются с представителями СМИ.

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