Политика Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США в Киеве

2021-05-06 12:23

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находится в Украине с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно, прежде всего, для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил США за поддержку, которую они предоставляют Украине с 2014 года.

Как отмечается в сообщении, после завершения переговоров президент Украины и госсекретарь США коротко пообщаются с представителями СМИ.