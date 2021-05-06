Политика Какие вопросы Зеленский сегодня обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном

2021-05-06 13:43

Сегодня в Киеве Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы Донбасса, оккупированного Крыма, Севрного потока и другие. Об этом они рассказали на пресс-конференции по итогам встречи.

"Это наша первая встреча, хотя есть ощущение, что она не первая, потому что я поражен, что команда прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали. Они прекрасно знают ситуацию на Донбассе Я благодарен, что нас поддерживают и не только на словах наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Откровенно скажу, что было много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая была недавно вдоль наших границ, она могла произойти со стороны временно оккупированных Донбасса и временно оккупированного нашего полуострова Крыма... Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, мы обсудили вопрос Северного потока-2, это для нас очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами... Также мы обсудили вопросы реформ в Украине - что нам удалось, где мы еще на пути. В целом - встреча содержательная, мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США ".

Президент поблагодарил США за мощную санкционную политику в связи со строительством газопровода.

Также Зеленский пригласил президента США Джо Байдена принять участие в Крымской платформе.

В свою очередь, Блинкен заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны США и стран Большой семерки.

"Господин президент, мы говорили с вами, и я еще раз повторяю, что мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Кстати, мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены "группы семи", с заседания которой я только что вернулся, из Лондона", - сказал он.

Блинкен отметил, что одним из самых важных вопросов для украинского народа является борьба с коррупцией.

"Мы говорили о реформах и реформировании институций, потому что есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины в реформировании и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины. Потому борьба с коррупцией является одним из самых важных заданий для украинского народа и решающей для улучшения его жизни: от услуг, на которые народ полагается до возможностей, которыми он пользуется", - сказал госсекретарь США.

Блинкен также сказал, что США с партнерами прилагают усилия для поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

"Мы говорили о тех угрозах, которые наблюдаются со стороны России, мы наблюдаем за этими событиями очень тщательно, и мы видим, что делает Украина, начиная с захвата Крыма и войны на Донбассе. И мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года. Господин президент, мы поддерживаем Вас, и наши партнеры, союзники также поддерживают Вас. И мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины. Мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России", - сказал госсекретарь США.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Черном и Азовском морях.

Также Зеленский сообщил, что угроза на границе с Россией сохраняется.

"Мы видим пока что, несмотря на то, что было увеличение как контингента, так и техники во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных частях Донбасса… а также было увеличение военных и техники вдоль линии границы между Россией и Украиной – из этого всего мы видим пока что 75 тысяч людей и техники, которых мы видим на сегодня", - сказал он.

"Мы отмечаем – и наша разведка, и наши профессиональные военные – мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть", - добавил Зеленский.