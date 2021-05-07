Экономика За месяц украинцы продали банкам рекордное число долларов и евро

2021-05-07 18:33

В апреле 2021 года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 млрд 246 млн долларов и купили на 1 млрд 699 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 547 млн долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины в четверг, 26 мая.

Таким образом был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года. При этом рекордные объемы продаж валюты наблюдаются уже второй месяц подряд.

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 7 млрд 284 млн долларов и купило на 6 млрд 364,3 млн долларов. Чистая продажа составила 919,7 млн долларов.

 

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