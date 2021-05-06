Политика Блинкен встретился с главой МИД Украины: все подробности разговора

2021-05-06 19:00

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится в Киеве с официальным визитом, обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой развитие стратегического партнерства Украины и США в политической сфере и сфере безопасности.

Об этом сообщают на официальном сайте МИД Украины.

Особое внимание во время переговоров было уделено вопросу действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, которые проходят в тесной координации с Германией и Францией как сторонами Нормандского формата. В частности, Энтони Блинкен подтвердил готовность США присоединиться к украинской инициативе Крымской платформы и принять участие в ее учредительном саммите.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны РФ и согласились с необходимостью в дальнейшем внимательно следить за действиями России", - отметили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Стороны также обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ и договорились координировать позиции в подготовке к ней. При этом Госсекретарь Блинкен от имени президента США Джозефа Байдена подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Еще одной темой переговоров стала энергетическая безопасность Европы и Украины в связи со строительством российского газопровода "Северный поток 2". Кулеба и Блинкен выразили общую заинтересованность в развитии сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, в частности водородной.

Также министр иностранных дел Украины проинформировал своего собеседника о шагах украинской власти, направленных на обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов, независимости судебной системы и прокуратуры, деолигархизации ключевых секторов украинской экономики. Госсекретарь Блинкен уверил, что США будут оказывать поддержку усилиям Украины по внедрению этих внутренних трансформаций, которые должны привести к успешной евроатлантической интеграции и продолжению сотрудничества нашего государства с МВФ.

Кроме того, участники переговоров обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, которая имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом.

Темами переговоров стали также взаимодействия Украины и США в преодолении ключевых глобальных проблем - борьбе с пандемией COVID-19, противодействии изменениям климата, защите прав человека.