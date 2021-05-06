Политика Зеленский попросил США помочь в деоккупации Крыма

2021-05-06 20:00

Вопрос деоккупации полуострова был одним из основных в ходе переговоров президента Украины и главы Госдепа США.

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на Донбассе, вопрос деоккупации Крыма, международную повестку дня и реформы в Украине. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что визит Блинкена является важным сигналом для Европы и для Российской Федерации, ведь он проходит в то время, когда у границ Украины увеличилось военное присутствие России и была высокая вероятность эскалации конфликта на Донбассе.

По его словам, отвод части вооружения снял напряжение, но угроза остается, поскольку фактически отведена незначительная часть войск. В то же время на Донбассе наблюдается уменьшение снайперского огня, а значит – меньше погибших украинских защитников.

Зеленский также предложил Блинкену обсудить возможные совместные шаги по деоккупации Крымского полуострова.

"Мы бы хотели, чтобы вы нам в этом помогли. Потому что нам одним будет сложно противостоять угрозе в Черноморско-Азовском регионе. Хотим, чтобы США были одним из основателей и лидеров Крымской платформы и приглашаем американскую сторону к участию в ее первом саммите", – подчеркнул Глава Украинского государства.

Владимир Зеленский также призвал страны НАТО усиливать военное присутствие в этом регионе, чтобы была возможность отвечать совместными действиями союзников на море.

Кроме того, Президент выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

"Просим содействия США в начале этого процесса", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает проводить реформы. Также руководство страны настроено на продолжение партнерского сотрудничества с МВФ и выполнение взятых на себя обязательств.

Глава государства отметил, что целью его политики является также системная деолигархизация.

В свою очередь Энтони Блинкен поблагодарил Зеленского за теплый прием в Украине и передал искренние приветствия от президента США Джо Байдена, который очень ценит разговор, состоявшийся между двумя лидерами несколько недель назад.

Глава Госдепа заверил, что США видят прогресс, которого Украина достигла в очень сложных обстоятельствах.

"Я приехал в Украину, чтобы лично подтвердить вам нашу решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, нашего партнерства. Много лет США стоят рядом с Украиной против агрессии, поддерживают укрепление демократии, развитие институций, борьбу с коррупцией и продвижение реформ", – сказал Госсекретарь.

Собеседники также обсудили подготовку к визиту президента США в Украину. Владимир Зеленский отметил, что 2021 год станет знаковым в отношениях между двумя странами.