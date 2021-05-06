Политика Ермак раскрыл детали переговоров Блинкена и Зеленского

2021-05-06 22:00

Глава ОП рассказал, что обсуждали во время встречи Блинкен и Зеленский

Во время встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО!», - сказал Ермак.

Глава ОП также сообщил, что подтверждения участия в июльском саммите Североатлантического альянса, где должно состояться обсуждение получения Украиной ПДЧ, Владимира Зеленского пока нет.

Ермак отметил, что Зеленский и Блинкен осудили строительство российского газопровода «Северный поток-2». По словам главы Офиса президента Украины, США выступают в защиту украинских интересов в вопросе «Северного потока-2» и категорически против строительства российского газопровода в Балтийском море.

Ермак добавил, что Блинкен и Зеленский обсудили и укрепление взаимодействия Украины и США в Черном море.

«Этот вопрос обсуждался и обсуждается. Мы рассматриваем различные формы нашей кооперации, в том числе, геополитические и военные. Более конкретные подробности могут стать известными общественности, надеюсь, уже в скором времени», - подытожил глава ОП.