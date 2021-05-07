Политика США готовы рассмотреть предоставление Украине новейших типов вооружения

2021-05-07 16:31

США готовы рассмотреть вопрос предоставления Украине дополнительной помощи, кроме той, которая уже оказана. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью "Радио Свобода"

Отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США возможность предоставления Украине систем противовоздушной обороны, антиснайперских технологий и возможность разместить в Украины ЗРК Patriot, Блинкен ответил, что рассматриваются все запросы.

"Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения", - сказал госсекретарь США.

Напомним, США ранее предоставили Украине 155 млн долл. финпомощи. Средства направят на поддержку экономики, борьбу с коррупцией и противодействие российской агрессии.