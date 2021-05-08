Экономика Доллар и евро замерли перед прыжком, гривну ждет новый удар: каким будет курс валют

2021-05-08 11:00

 

Курсы доллара и евро в Украине замерли на время праздников, однако готовятся к новому скачку после них

В ближайшие дни украинцев снова ждут длинные выходные по 10 мая включительно. На эти дни в стране будут действительными курсы иностранных валют, установленные Национальным банком на пятницу, 7 мая.

Таким образом, 8 мая курс доллара составит 27,72 гривен, а курс евро – 33,41 гривен.

Эти цифры изменятся только во вторник, 11 мая. Причем, после праздников гривну ждет неприятный сюрприз.

Так, американская валюта подорожает на 4 копейки. Ее курс достигнет отметки в 27,76 гривен. Стоит отметить, что до этого доллар, наоборот, подешевел по отношению к гривне.

 Евро также нанесет удар по украинской валюте: его курс вырастет на 8 копеек и достигнет 33,49 гривен. Он повышается второй банковский день подряд.

На межбанке ситуация сложилась также не в пользу украинской валюты. Так, 7 мая курс доллара в продаже остался неизменным – 27,76 гривен, а курс в покупке составил 27,74 гривен. А вот курс евро в продаже подскочил сразу на 17 копеек – до 33,65 гривен.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что в мае курс доллара продолжит снижаться по отношению к гривне, однако этот процесс будет медленным.

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