Политика Лукашенко поздравил украинцев с 9 мая

2021-05-08 13:30

 

Александр Лукашенко поздравил украинцев с 9 мая. Соответствующее письмо он передал через народного депутата Украины от "Слуги народа" Евгения Шевченко, недавно ездившего к тому на встречу в Минск.

Фотографию письма опубликовал сам парламентарий на своем канале в Telegram.

"Искренне поздравляю украинский народ с семьдесят шестой годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне", — написал Лукашенко на белорусском языке.

Он отметил, что потери Беларуси и Украины в той войне были "самыми тяжелыми за всю историю стран".

"Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, господствуют враждебность и национальный эгоизм, пускай память об общем подвиге, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству", — написал Лукашенко.

Также он пожелал "братскому украинскому народу" мира, благосостояния и процветания.

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США готовы рассмотреть предоставление Украине новейших типов вооружения 2021-05-07 16:31
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Ермак раскрыл детали переговоров Блинкена и Зеленского 2021-05-06 22:00