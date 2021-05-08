Политика Лукашенко поздравил украинцев с 9 мая

2021-05-08 13:30

Александр Лукашенко поздравил украинцев с 9 мая. Соответствующее письмо он передал через народного депутата Украины от "Слуги народа" Евгения Шевченко, недавно ездившего к тому на встречу в Минск.

Фотографию письма опубликовал сам парламентарий на своем канале в Telegram.

"Искренне поздравляю украинский народ с семьдесят шестой годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне", — написал Лукашенко на белорусском языке.

Он отметил, что потери Беларуси и Украины в той войне были "самыми тяжелыми за всю историю стран".

"Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, господствуют враждебность и национальный эгоизм, пускай память об общем подвиге, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству", — написал Лукашенко.

Также он пожелал "братскому украинскому народу" мира, благосостояния и процветания.